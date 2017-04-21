Список запрещенных в Украине российских артистов пересмотрят, - Нищук

Список запрещенных в Украине российских артистов пересмотрят, и для этого уже создана соответствующая межведомственная комиссия. Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире 1+1.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались… Ну, вы знаете, как там было. После того, возможно, он ничего не говорил, и их, очевидно, необходимо пересматривать", - сказал Нищук.

В то же время Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются в отношении Украины, а представляют собой определенную угрозу безопасности Украины как высказываниями, так и действиями.

"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции на 1 или на 3 года, по-разному", - сказал министр культуры.

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах, и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в аннексированном Крыму, либо высказывались неоднократно против украинской культуры или украинского государства", - отметил Нищук.

При этом он подчеркнул, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.