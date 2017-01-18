 

Спрятавшийся в грузовике-рефрижераторе иранец попал в Украину вместо Германии

18 января 2017 г. 14:32
Источник: Левый берег
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Утром в среду черновицкие пограничники нашли гражданина Ирана в приехавшем из Турции грузовике-рефрижераторе с овощами.

"Мужчина был уверен, что направляется в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди груза. Более трех дней пребывания могли привести к переохлаждению и вероятной потере жизни, поскольку данный гражданин скрывался в рефрижераторе. Осмотровая группа, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Мужчину доставили в пункт временного содержания, там его осмотрят и окажут медицинскую помощь. Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд. Скорее всего, иранца отправят на Родину.

Видео: 

Іранця серед овочів затримали на Буковині

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