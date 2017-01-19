Стрельба в "янтарном" райцентре: установлены 30 участников конфликта

Полиция Житомирщины установила более 30 участников вооруженного конфликта в Олевске, в результате которого погиб человек, часть из них задержаны.

Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"В настоящее время нами установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержана. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявленные в розыск", – пишет он в Facebook.

Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам стрельбы удалось скрыться из Олевска в ночь 16 января.

Следователи полиции и работники областной прокуратуры продолжают допрашивать свидетелей. В то же время продолжается проведение обысков и изъятия вещественных доказательств.

У установленных следствием участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие. Продолжается проведение ряда предназначенных экспертиз, в том числе баллистической и молекулярно-генетической.

По словам Печененко, в городе и районе проводятся специальные ограничительные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности местных жителей.

Расследование обстоятельств резонансных событий обещают "в кратчайшие сроки".

Кроме этого генеральный прокурор Юрий Луценко признал неудовлетворительной работу и подписал приказ об увольнении заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры Житомирской области.