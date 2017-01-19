Стрельба в "янтарном" райцентре: установлены 30 участников конфликта

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19 января 2017 г. 13:26
Источник: Украинская правда
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Полиция Житомирщины установила более 30 участников вооруженного конфликта в Олевске, в результате которого погиб человек, часть из них задержаны.

Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.
"В настоящее время нами установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержана. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявленные в розыск", – пишет он в Facebook.

Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам стрельбы удалось скрыться из Олевска в ночь 16 января.
Следователи полиции и работники областной прокуратуры продолжают допрашивать свидетелей. В то же время продолжается проведение обысков и изъятия вещественных доказательств.
У установленных следствием участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие. Продолжается проведение ряда предназначенных экспертиз, в том числе баллистической и молекулярно-генетической.

По словам Печененко, в городе и районе проводятся специальные ограничительные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности местных жителей.
Расследование обстоятельств резонансных событий обещают "в кратчайшие сроки".
Кроме этого генеральный прокурор Юрий Луценко признал неудовлетворительной работу и подписал приказ об увольнении заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры Житомирской области.

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