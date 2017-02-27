Срочная служба для офицеров запаса: подробности будущего призыва

В начале января Министерство обороны уведомило украинских офицеров запаса, окончивших военные кафедры - в 2017-м году им придется отправиться на срочную службу. Хотя ранее, так называемые "пиджаки" освобождались от призыва. Курсанты, которых новость застала уже во время обучения на военной кафедре, относятся к этому по-разному, но утверждают, что служить готовы.

Даниил Гусак, студент военной кафедры

Неожиданно было как-то, ну подумал, ну если надо будет - придется, родина как бы, от этого не уйдешь

Захар Брескун, студент военной кафедры

Для мене це не стало несподіванкою, я в майбутньому, якщо буде необхідність, готовий служити у лавах збройних сил України, виконувати патріотичний обов'язок 01.13 ))

Андрей Рак, студент военной кафедры

Я знал куда иду, знал, что возможно придется выполнять воинский долг, поэтому. В принципе тут ничего страшного нет, потому что я обучаюсь всему этому и к любым ситуациям я буду готов

А вот студенты, которые только планируют поступить на военную кафедру, настроены менее позитивно и не хотят служить, даже в звании офицера.

Александр Миколайчук, студент

Ну не уверен, что это всех касается, то есть ну и это на самом деле был по-моему такой больше вброс, то есть проверить реакцию людей, как они вообще отреагируют на вот этот призыв такой

Николай Маслов, студент

Ну как по мне, то прятаться как-то, но пусть и безопасно, это сложно, опять же таки. Это и морально сложно и ну не каждый тоже сможет постоянно жить так. Тем более, если действительно уже не будет другого выхода, то ну надо пойти, что делать

В облвоенкомате заверяют - призыв выпускников военных кафедр действительно будет. Военный комиссар Юрий Калгушкин говорит, что в рядах вооруженных сил не хватает младших офицеров.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского облвоенкомата

Ориентировочно до 43-х лет возрастной ценз для этой категории офицеров запаса. Генеральный штаб планирует призвать до 4-х тысяч этой категории офицеров запаса. Вот ну на срок прохождения службы - 18 месяцев

Военком добавляет, что количество призывников может меняться, ведь приказа министра обороны еще нет. По информации облвоенкомата, у Харьковской области может быть один из самых больших планов призыва. Попавшие в армию офицеры будут служить в регулярных частях по всей Украине, а в зону АТО, вопреки опасениям, смогут отправиться только по личному желанию и подписав контракт.