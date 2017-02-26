 

США хотят выйти из СПЧ ООН, - СМИ

26 февраля 2017 г. 16:19
Источник: Украинские новости
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В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность выхода страны из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что вопрос не будет решаться скоропалительно, однако его обсуждение уже встревожило правозащитников всего мира, которые опасаются того, что при Трампе проблемам прав человека будет уделяться меньше внимания. Окончательное решение относительно членства страны в СПЧ ООН должно быть принято Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, послом США в ООН Никки Хейли и самим Дональдом Трампом.

Бывший сотрудник Государственного департамента США сообщил о том, что в администрации Трампа недовольны позицией Совета в отношении Израиля, а также вхождением в его состав государств, чьи лидеры обвинялись в нарушении прав человека. В частности, речь идет о Китае и Саудовской Аравии.

Во время недавней встречи с представителями Госдепартамента США Тиллерсон выразил скептицизм по поводу работы СПЧ ООН. При этом пресс-атташе Белого дома и представитель Никки Хейли планы США пока не комментируют.

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