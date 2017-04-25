Стал известен маршрут харьковских марафонцев

Движение транспорта по маршруту участников IV Харьковского Международного марафона будет запрещено с 7:00 до 17:00 в воскресенье, 30 апреля, сообщает сайт горсовета.

Как сообщил сегодня, 25 апреля, в пресс-центре Харьковского городского совета заместитель директора Департамента инфраструктуры Евгений Федорчук, маршрут забегов будет пролегать по следующим улицам:

ул. Сумская, на участке от пр. Независимости до пер. Мечникова, - пл. Конституции (при движении от пр. Московского в сторону ул. Мечникова) - ул. Короленко, на участке от пл. Конституции до ул. Пушкинской - ул. Пушкинская, на участке от ул. Короленко до ул. Веснина - ул. Свободы - ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, - пл. Первого Мая - ул. Сумская, на участке от пл. Первого Мая до ул. Деревянко, - ул. Динамовская (в районе ул. Белой Акации) - ул. Новгородская, на участке от ул. Динамовской до пр. Науки - пр. Науки - ул. Динамовская, на участке от ул. Новгородской до пер. Фанинского - ул. Сумская, на участке от пл. Первого Мая до пр. Независимости - пр. Независимости, на участке от ул. Сумской до пр. Науки, - пр. Науки, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы – пл. Свободы.

Движение транспорта будет восстанавливаться поэтапно, в соответствии с контрольным временем прохождения трассы участниками марафона.

Кроме того, с 16:00 28 апреля до 22:00 30 апреля, на время подготовки и проведения марафона, будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. На этот период автобусы №20э, 65э, 88э, 119э, 217э, 296э будут осуществлять объезд закрытого участка пл. Свободы через пр. Независимости.

30 апреля движение маршрутов городского электротранспорта изменится следующим образом:

троллейбус №2:

с 6:00 до 7:00 - по своему маршруту;

с 7:00 до 16:30: разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы»;

с 16:30 - по своему маршруту;

троллейбус №18: не ходит;

трамвай №26:

с 6:00 до 9:15 - разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский спуск - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

с 9:15 до 15:40 - разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

с 15:40 до 16:30: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский спуск - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

с 16:30: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский спуск - ул. Веснина – пл. Первого Мая – парк им. Горького.

Кроме троллейбусов и трамваев, на время проведения марафона, с 6:00 до 17:00, не будут ходить автобусы №26э, 44, 45э, 78э, 88э, 89э, 202э, 215э, 289э, 291э, изменят свои маршруты автобусы №20э, 33э, 55э, 65э, 97э, 119э, 217э, 233э, 245э, 249, 263э, 269э, 270э, 277э, 278э, 282э, 296э, 302э, 303э. С этими изменениями можно ознакомиться здесь.

Также 30 апреля не будут работать площадки для платной парковки по адресам: пр. Науки, 45; пр. Науки, 64 (возле магазина «Колобок»), пр. Науки - от ул. Отакара Яроша до ул. 23 Августа; перекресток пр. Науки и ул. Серповой.