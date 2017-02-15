Стали известны новые подробности убийства профессора и его сына в Харькове

Прокуратура области расширила подозрение организованной вооруженной банде. Ее участникам инкриминируют сразу несколько особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, досудебным расследованием установлено, что организовал вооруженную банду 24-летний харьковчанин. В ее состав вошли его сожительница и друг. Для совершения нападений организатор приобрел и переделал огнестрельное и холодное оружие. Кроме того, в преступной деятельности также использовали маски-балаклавы и перчатки.

Первыми жертвами банды, за "наводке" сожительницы, стали ее знакомые - 58-летний сотрудник Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" и его 35-летний сын. Разбойное нападение закончился двойным убийством.

Это произошло в начале октября 2016 года. Женщина пришла в гости к профессору якобы для совместного празднования ее дня рождения. Она зашла в квартиру, мужчины остались ждать на лестнице. По договоренности через некоторое время злоумышленница вышла якобы покурить на лестницу и специально не закрыла за собой дверь. Парни в масках и с пистолетом ворвались в квартиру и напали на ученого.

Злоумышленники били хозяина и требовали сказать, где он хранит деньги. На шум из соседней комнаты вышел сын профессора. Завязалась драка, во время которой хозяева квартиры стащили с организатора преступления маску и увидели его лицо.

Злоумышленники сначала задушили отца, потом - сына. Обыскав квартиру, нашли наличные на общую сумму, эквивалентную 10 тыс. Долларов США, ноутбук и телефон.

Как выяснилось в ходе досудебного следствия, за несколько недель до этого злоумышленники уже пытались попасть в квартиру профессора, воспользовавшись ключами, которые женщина накануне похитила из дома потерпевших. Однако они не подошли и тогда злоумышленники разработали новый преступный план, и реализовали.

Также в ходе расследования стало известно, что после совершения убийств, банда, опять же за "наводке" женщины, планировала совершить еще один разбой. Жертвой должен был стать житель Купянского района, обменивал валюту на одном из рынков и занимал ей деньги под проценты. На момент задержания злоумышленников нападение уже был спланирован. Реализовать его собирались в начале 2017 года.

Кроме того, установлено, что в сентябре 2016 организатор преступной группы совершил грабеж в Харькове на ул. Шариковой. Жертвами стали двое студентов. В похищен паспорт одного из них человек вклеил свое фото, чтобы использовать его для конспирации.

К тому же, во время обысков по месту жительства организатора банды правоохранители нашли орудия и материалы для изготовления фальшивых денег. Известно, что человек подрабатывал купюры номиналом 100 грн. и сбывал их.

Сейчас по требованию прокуратуры трое подозреваемых находятся под костром.

Досудебное расследование продолжается.