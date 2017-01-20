Стали известны подробности убийства исполнительницы хита Lambada

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20 января 2017 г. 13:57
Источник: Новое Время
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Полиция Бразилии задержала трех человек, которых подозревают в ограблении и убийстве 63-летней певицы, исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз.

Как сообщает NEWSru.com, предполагаемые убийцы заключены под стражу.

Одним из них оказался 23-летний сотрудник принадлежавшего певице отеля. На допросе мужчина сознался в причастности к преступлению - злоумышленник впустил в здание гостиницы своих соучастников.

Во второй половине дня 19 января был схвачен второй подозреваемый, которого считают исполнителем преступления. А позже - и третий соучастник.

По рассказам свидетелей, ночью от двух до четырех человек проникли в здание отеля в Рио-де-Жанейро, где проживала Браз. Они ранили ее ножом, а также избили палкой. Артистку затолкали в автомобиль Honda Civic и подожгли его, затем нападавшие устроили пожар в здании.

Один из сотрудников гостиницы позвонил в службу спасения, когда почувствовал запах дыма и услышал крики Браз о помощи.

По версии полиции, преступники сначала не собирались убивать певицу, однако она оказала сопротивление и громко кричала. После этого грабители решили поджечь машину с Браз, чтобы избавиться от улик.

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