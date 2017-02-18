Стало известно о состоянии раненого во время ночной перестрелки на Алексеевке

Пострадавший во время перестрелки на Алексеевке находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Его оперировали всю ночь и только под утро перевели в реанимацию. Состояние тяжелое - выстрелом повреждена печень и бедренная артерия", - отметил он.

Напомним, накануне вечером на проспекте Победы неизвестные в камуфляже устроили потсовку и забарикадировались в здании детского сада. Одного мужчнину ранили. Правоохранители задержали девятерых человек, у них изьяли оружие.