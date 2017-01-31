 

Стало известно, в каких полуфиналах выступят страны-участницы Евровидения-2017

31 января 2017 г. 14:06
Источник: Новое Время
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Во вторник, 31 января, состоялась жеребьевка стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2017.

Определение того, в каких полуфиналах будут выступать все 43 страны-участницы Евровидения-2017, прошло в колонном зале Киевской городской государственной администрации.

В первой части жеребьевки определили, в каких полуфиналах будут участвовать страны Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка Евровидения-2017 – Украина.

После этого между двумя полуфиналами распределили остальные 37 стран-участниц Евровидения. В первом полуфинале выступят 18 стран, во втором – 19. Точный порядок выступления исполнителей будет назван продюсерами позже.

Также во время жеребьевки президент городского совета Стокгольма Ева-Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи от Евровидения мэру Киева Виталию Кличко.

Судьбу Большой пятерки и Украины во время жеребьевки решали победительницы Евровидения от Украины 2004 и 2016 годов – Руслана Лыжичко и Джамала. Певицы тянули конверты с указанием страны и номера полуфинала, в котором она будет голосовать за попадание остальных участников в финал.

В первом полуфинале Евровидения-2017 выступят представители таких стран:

1. Италия (будет голосовать)

2. Испания (будет голосовать)

3. Великобритания (будет голосовать)

4. Черногория (первая половина полуфинала)

5. Финляндия (первая половина полуфинала)

6. Грузия (первая половина полуфинала)

7. Кипр (вторая половина полуфинала)

8. Португалия (первая половина полуфинала)

9. Бельгия (первая половина полуфинала)

10. Словения (вторая половина полуфинала)

11. Швеция (первая половина полуфинала)

12. Армения (вторая половина полуфинала)

13. Молдова (вторая половина полуфинала)

14. Чехия (вторая половина полуфинала)

15. Латвия  (вторая половина полуфинала)

16. Албания (первая половина полуфинала)

17. Исландия (вторая половина полуфинала)

18. Азербайджан (первая половина полуфинала)

19. Греция  (вторая половина полуфинала)

20. Австралия (первая половина полуфинала)

21. Польша (вторая половина полуфинала)

Во втором полуфинале Евровидения-2017 выступят представители таких стран:

1. Германия (будет голосовать)

2. Франция (будет голосовать)

3. Украина (будет голосовать)

4. Швейцария (вторая половина полуфинала)

5. Македония (первая половина полуфинала)

6. Эстония (вторая половина полуфинала)

7. Израиль (вторая половина полуфинала)

8. Болгария (вторая половина полуфинала)

9. Мальта (первая половина полуфинала)

10. Нидерланды (первая половина полуфинала)

11. Сербия (первая половина полуфинала)

12. Дания (первая половина полуфинала)

13. Россия (первая половина полуфинала)

14. Румыния (первая половина полуфинала)

15. Сан-Марино (вторая половина полуфинала)

16. Литва (вторая половина полуфинала)

17. Хорватия (вторая половина полуфинала)

18. Норвегия (вторая половина полуфинала)

19. Белоруссия (вторая половина полуфинала)

20. Венгрия (первая половина полуфинала)

21. Австрия (первая половина полуфинала)

22. Ирландия (первая половина полуфинала)

Напомним, 30 января были представлены официальный слоган и логотип Евровидения-2017. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

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