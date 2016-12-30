 

Стилисты показали эволюцию красоты шведок за 100 лет

30 декабря 2016 г. 8:19
Источник: Новое Время
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Стилисты и визажисты популярного проекта The Cut представили новое видео в рамках серии коротких роликов об эволюции красоты женщин из разных стран мира.

На этот раз видео было посвящено эволюции красоты жительниц Швеции за 100 лет. В ролике снялась популярная нью-йоркская модель Каролин Кодд, которая примерила образы, наиболее популярные среди шведок в разное время – от 1910-х годов до наших дней.

Отметим, что это 28-й эпизод в серии роликов об эволюции красоты женщин в разных странах мира. Ранее были представлены короткие видео, демонстрирующие, как за 100 лет изменилась красота пуэрториканских и гавайских женщин, сирийских женщин, ирландских и египетских женщин, а также японских женщин.

Видео: 

100 Years of Beauty - Episode 28: Sweden (Caroline)

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