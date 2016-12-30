Стилисты показали эволюцию красоты шведок за 100 лет

Стилисты и визажисты популярного проекта The Cut представили новое видео в рамках серии коротких роликов об эволюции красоты женщин из разных стран мира.

На этот раз видео было посвящено эволюции красоты жительниц Швеции за 100 лет. В ролике снялась популярная нью-йоркская модель Каролин Кодд, которая примерила образы, наиболее популярные среди шведок в разное время – от 1910-х годов до наших дней.

Отметим, что это 28-й эпизод в серии роликов об эволюции красоты женщин в разных странах мира. Ранее были представлены короткие видео, демонстрирующие, как за 100 лет изменилась красота пуэрториканских и гавайских женщин, сирийских женщин, ирландских и египетских женщин, а также японских женщин.