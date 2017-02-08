Строгий приговор водителю БМВ, который в нетрезвом виде сбил мужчину на пешеходном перекрестке

Около 10 часов вечера водитель BMW прямо на пешеходном переходе сбил мужчину, протащив его еще метров десять по дороге, а затем врезался в забор. По словам очевидцев при ударе, пострадавшего, в буквальном смысле слова разорвало на части - оторвало ногу и руку. От полученных травм 52 летний пострадавший скончался на месте. Но больше всего общественность возмутил тот факт, что на момент столкновения водитель иномарки мчался на сумасшедшей скорости и был не трезв. Этот факт потвердели официальные результаты экспертизы из наркологического центра, уверяют в прокуратуре.

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры Харьковской обл.

Досудовим розслідування встановлено 27-річний водій автомобіля БМВ перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння та рухаючись по зазначеній вулиці зі швидкістю яка перевищувала 140 кілометрів на годину здійснив наїзд на пішохода який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу, за результатами чого пішохода розірвало на декілька частин

На месте аварии сразу же собрались люди, которые угрожали линчевать виновника ДТП, блокировали проезд и даже разбили стекло в полицейской машине, в которую посадили подозреваемого - копам пришлось вызвать подкрепление, чтобы не допустить самосуд.

27 летний мужчина был задержан, а уже 2 августа Киевский суд определил ему меру пресечения - оставить под стражей, на время следствия. Прокуратура в суде объявила обвинение подозреваемому в уголовном преступлении - нарушение правил дорожного движения, спровоцировавших смерть. А накануне ему зачитали приговор.

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры Харьковской обл.

За результатами судового розгляду Судом підтримана позиція прокуратури області та водію призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі с позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. 01,10 Також задоволенні позивні вимоги потерпілої та стягнуто з обвинуваченого більш ніж пів мільйона гривень.

Впрочем, у обеих сторон есть право на апелляцию, поэтому пока решение не вступило в силу.

