Строительство "Стены" на харьковской границе в данный момент не ведется - Светличная

По словам губернатора Юлии Светличной, на сегодняшний день финансирования проекта "Стена" нет, поэтому в Харьковской области проект не продолжается, но ведется поддержка тех сооржуений, которые были построены ранее.

31 сооружение было построено в те года, в 2015-м, и это дало возможность опираться на базу обороноспособности. Что касается проекта «Стена», то он проводится Министерством обороны Украины. На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений, работ, которые уже были проведены, закупается отедльная техника, передается международными партнерами, все инспектируется. Тот объем работ, который был проведен, находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока продолжаться этот проект не будет, - отметила Светличная.