Строительство "Стены" в Харьковской области планируют возобновить весной - ХОГА

Как сообщают на официальном сайте Харьковской обладминистрации, соответствующее строительство сейчас действительно приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирования. Но в государственном бюджете на 2017 год заложены 200 млн грн на продолжение строительства, подчеркивают в ХОГА.

В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок возобновления строительства - апрель-май 2017 года.