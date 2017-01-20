 

Строительство "Стены" в Харьковской области планируют возобновить весной - ХОГА

20 января 2017 г. 18:59
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Как сообщают на официальном сайте Харьковской обладминистрации, соответствующее строительство сейчас действительно приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирования. Но в государственном бюджете на 2017 год заложены 200 млн грн на продолжение строительства, подчеркивают в ХОГА.

В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок возобновления строительства - апрель-май 2017 года.

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