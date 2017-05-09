Стычки на Мемориале Славы или как "георгиевская ленточка" поссорила оппонентов

09 мая 2017 г. 11:48
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По случаю праздника на Мемориале Славы в Лесопарке состоялась торжественная церемония возложения цветов.

Порядок обеспечивали около 900 правоохранителей и личный состав. На мероприятии присутствовало почти 10 тысяч граждан.

В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошло несколько провокационных драк между участниками "Бессмертного полка" и проукраинскими активистами. 

Несмотря на то, что "Бессмертный полк" не давал заявку на проведение акции 9 мая, около 100 участников с портретами, на которых были георгиевские ленточки, шли в общей коллонне во время шествия. Когда они подошли к мемориалу, представители националистических организаций попросили их убрать запрещенную символику. Однако получили категорический отказ. Возникла потасовка, которую прекратили представители полиции и бойцы добробатов. Позже участники "Бессмертного полка" предприняли вторую попытку подойти к подножью памятника, но им снова преградили путь активисты. Стычку снова прекратили правоохранители. 

Пострадавших нет. С заявлениями в полицию никто не обращался.

Всего в ходе массового мероприятия грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Видео: 

Стычки на Мемориале Славы: никто в полицию не обращался - 09.05.2017

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