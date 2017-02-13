Суд из-за памятного знака на площади Свободы

На первое заседание суда поддержать истцов - представителей двух общественных организаций Харьковскйи антикоррупционный центр и "Городские реформы" - пришло около сотни активистов. Они разложили плакаты и образовали очередь на входе в зал. Первым делом истцы заявили отвод судье Игорю Семиряду. Причина - он не назначил иск к рассмотрению в законный срок из-за чего заседание состоялось после оглашения результатов, изначально не принял данные об оплате судебного спора через официальный портал и отказал в обеспечении иска - не вынес запрет на какие-либо решения, в том числе оглашения результатов по конкурсу.

Владимир Рысенко, представитель истца

Тому ми вважаємо, що в даному випадку суддя свідомо затягував розгляд справи й порушив частину третю статтю 105 кодексу адміністративного судочинства України.

Но сам судья свою позицию предвзятой не считает и принимает решение рассматривать иск. Истцы снова поднимают вопрос об обеспечении иска - запретить проводить какие-либо роботы по установке памятного знака до рассмотрения иска по сути. Ведь строительство колонны братьев Чечельницких, которая выиграла конкурс, может обойтись очень дорого бюджету.

Игорь Черняк, представитель истца

Якщо будуть умовно кажучи витрачено 7 мільйонів на розробку проектно-кошторисної документації й ще 40 міліонів на початок робіт, а суд, а це буде не цей суд, ще буде апеляція, через рік або півтора скаже, що це було незаконним, то хто ж буде витрати компенсувати?! От саме ми в цьому випадку відстоюємо інтереси мешканців Харкова, для того щоб не було в тому числі витрат необгрунтованих. Саме цьому мене дивує позиція Харьківської міської ради, яка проти цього заперечує. Міська рада повинна це заперечувати, ну 5000 людей за 40 годин підписали цю петицію!

Но представитель мэрии, несмотря на то, что Геннадий Кернес также заявил, что судьбу памятника должен решить суд, выступила против обеспечения иска. Она заявила, что это может навредить интересам громады. Правда как именно, пояснить не смогла.

Ці підстави є оціночними, тому необгрунтоване вжиття таких заходів може привести до правових ускладнень.

Несмотря на неаргументированную позицию ответчика, суд принял все же сторону горсовета и отказал в обеспечении иска. Это значит, что пока идет процесс, колонну на площади можно будет возводить. Первое же рассмотрение по сути состоится через неделю.