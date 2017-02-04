 

Суд освободил из-под стражи харьковского экс-"беркутовца", подозреваемого в преступлениях против Майдана

04 февраля 2017 г. 17:44
Источник: УНИАН
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Суд освободил из-под стражи бывшего харьковского "беркутовца", который подозревается в совершении преступлений против активистов Евромайдана.

Об этом начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала «112.Украина».

"Сегодня Апелляционный суд освободил из-под стражи подозреваемого из харьковского "Беркута", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что это не первый случай изменения меры пресечения на более мягкую бывшим силовикам, которые противодействовали активистам Евромайдана.

 "Почему это происходит - не понятно. По моему мнению, эти решения не обосновываются содержанием подозрений", - отметил Горбатюк.

По его словам, также судьи избегают рассматривать дела против силовиков, используя самоотводы, безосновательно возвращая дела в органы прокуратуры, изменяя подсудность и тому подобное.

Горбатюк напомнил, что на сегодняшний день о подозрении в совершении преступлений против активистов Евромайдана уведомлено 351 лицо, 221 дело направлено в суд, по 35 уже вынесены приговоры.

 

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