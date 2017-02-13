Судья Семеряк отказал в обеспечении иска по факту строительства колонны

Напомним, что сегодня в Дзержинском суде рассматривался иск общественности к горсовету по факту незаконности проведения конкурса по установке памятного знака на площади Свободы.

Активисты требовали, чтобы на время рассмотрения спора в качестве обеспечения иска был наложен запрет на какое-либо строительство на площади. Они аргументировали это тем, что в случае признания результатов конкурса незаконными, никто не сможет компенсировать потраченные на возведение колонны средства.

Однако суд не принял эти аргументы и не удовлетворил ходатайство по поводу строительства до решения по сути.