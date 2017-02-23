Суицид по заданию. Смертельная игра "Синий кит" уже в Украине

Паблики смертников или так называемые сообщества "китов и бабочек" - сегодня эта тема на слуху у всех. Игра, пришедшая из России, захватывает и украинских подростков. Вступивший в сообщество принимает на себя обязательство уйти из этого мира за 50 дней, выполняя различные указания куратора. Начинается игра с чего-то простого, например, нацарапать на руке изображение кита. А дальше - сложнее и опаснее.

Алексей Рвачов, ст препод. факульт кибербезопасности ХНУВД

До переліку з найпопулярних 50ти завдань, які повинні виконувати учасники гри також відноситься прослуховувати депресивну монотонну музику , проглядати певне психоделічне відео, прочитати певний текст, наприклад, про історію життя певного самогубця, вивчати анотомію китів, зробити певний пост у соціальній мережі у певний час доби, випити певно рідину наприклад оцет. Зняти на відео факт свого перебування на залічничній коліїї, або підчас перебігання автодороги перед транспортним засобом, що рухається. Зробити інтимну фотографію або фотографію у небезпечному місці

И так до последнего задания, которое также необходимо зафиксировать на камеру - убить себя определенным способом в установленном месте, в указанное время. Аналитики, эксперты, психологи уже давно выявили ключевые причины поиска подростками смерти. Это депрессивное состояние, одиночество, чувство ненужности, издевательства сверстников, обида или протест, непонимание со стороны близких или отсутствие родительской заботы, ну и, конечно, безответная любовь или ссора с любимыми. А теперь еще и примеры самоубийств сверстников. В зоне особого риска дети от 13 до 16 лет.

Алла Шилина, доцент кафедры социологии ХНУВД

У дітей значно частіше ніж серед дорослих спостерігається так званий ефект Вертера. Коли діти скоюють самогубство під впливом чийогось прикладу. Річ у тому, що відмінною особливостю дитячого віку є відстність страху смерті. Дитина щє не розуміє, що смерть є необоротною

Нередко школьники признаются, что посещали группы смерти из любопытства. А недавно, директор одной из школ области сообщил о том, что в ходе медицинского осмотра у 8 -ми учащихся выявили подозрительные рисунки и порезы на руках.

Константин Шеремет, инспектор отд. ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской обл.

были выявлены телесные повреждения на руках детей, которые характерны для участников подобных суицидальных групп. В настоящий момент проводиться проверка по данному факту. Проводиться проверка как путем общения с родителями , с детьми, а также установления других лиц, которые могу что-то дать какую-то ценную информацию.Точно известно что по двум участникам, скажем так, этих событий были удалены страницы полностью из социальных сетей, удалены аккаунты. Остальных пока еще проверяем.

По официальной статистике с начала года в регионе зафиксированы три случая смерти детей - однако, следствие не связывает их с сообществами "китов и бабочек". А с целью предотвращения активности китов специалисты уже подготовили специальные анкеты с перечнем несложных вопросов. Полиция планирует направить их во все учебные заведения, а после заполнения тщательно изучить. Еще одна задача - безопасность интернет пространства, по ней специалисты ювенальной превенции и кибербезопасности активно работают ежедневно - отсчитывается Андрей Хоменко.

Андрей Хоменко, нач. отд. ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области

На данный момент по области нами установлено как минимум 19 таких акккаунтов. Проведение индивидуальной работы с такими детьми а также их родителями аккаунтов детей и несовершеннолетних подростков состоящих в смертельных пабликах. Теперь немного о статистике, что касается Харьковского региона. За последние 7 лет динамики совершения убийства детьми города Харькова и области колеблется от 5 до 12 случаев в год. Всего с 2010 года у нас зарегистрирован 61 такой суицид

Ну а лучшей профилактикой детских самоубийств была и есть социализация, говорят специалисты, посещение различных кружков и секций. И, естественно, участие родителей в проблемах и жизни ребенка.