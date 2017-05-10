Свободу площади Свободы: в Харькове началось рассмотрение апелляции

10 мая 2017 г. 14:07
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Сегодня стартует рассмотрение апелляции по решению Дзержинского суда по факту проведения конкурса на определение памятного знака на площади Свободы.

Напомним, конкурс был проведен зимой в короткие сроки и победителем стал проект братьев Чечельницких, который получил название «одоробло».

Общественность оказалась против, активисты подали в суд и доказали, что конкурс был проведен незаконно.  Также была подана апелляция с требованием отменить решение суда первой инстанции.

На заседание пришли активисты, которые принесли с собой макеты и карандаши. Таким образом показывая, что фраза Чечельницкого о своем проекте «карандашик не испортит внешний вид площади Свободы» неуместна в Харькове.

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