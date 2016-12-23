Так рождались все тоталитарные режимы. Почему экспроприированные елки могут стать источником проблем для страны

Неожиданный новогодний подарок - по сосне в одни руки. Так, в один из вечеров одарили жителей Алексеевки члены организации ЦК "Азов". Правда, деревца активисты не привезли, выкупив у лесхоза, а экспроприировали на месте, у торговцев елочных базаров.

Данил, активист ГК "Азов"

Перед новым годом массовая вырубка лесов идет, и вот мы решили, что нужно бороться с нелегалами. Бесплатно раздаем людям, поздравляем с наступающими праздниками.

Александр, продавец елок

Это все произошло за 5-7 минут. Пока я поговорил, их было в районе ста человек. Они каждый взял по елке и за 5-10 минут все закончилось. Это грабеж, по сути, открытое хищение чужого имущества.

Реализаторы говорят, под показательную акцию радикалов попали все подряд - и те, у кого были документы, и те, у кого действительно их не было. Но как выяснилось, ничего, кроме шумихи, активисты не достигли.



После рейда "Азова" точки продажи пустовали недолго. Буквально через день сюда подвезли новую партию елей и сосен.

В этом году в Харькове елочных базаров как никогда много - точки продажи расположены через каждые 200-300 метров. И если некоторые реализаторы могут похвастаться бирками и соответствующей сопроводительной документацией, то большинство "елочников" кроме ксерокопий датированных прошлыми годами и печатей непонятного происхождения в подтверждение своих слов ничего не могут предоставить.

Исмат, продавец елок

Вопрос такого характера какой-то чип или бирка, что-то есть? - Этот чип производитель какой-то фирмы с Киева, чтобы они продавались, чтобы деньги зарабатывали. А он мне сказал - хозяин, этот чип никуда не годиться, потому что я печать ставлю.

Большинство сосен, которые продают в Харькове, завезены нелегально, говорят экологи. Именно поэтому у реализаторов нет никаких документов. Ведь самим выращивать ели и сосны не выгодно, отмечают специалисты, ведь это не овощи, быстрого урожая они не дают.

Олег Перегон, председатель координационного совета ОО «Зеленый Фронт»

Зачастую либо нет документов, либо они фальшивые. Либо есть документы на часть продукции. Вот если посмотреть да вот стоят деревья елки с бирками 3-4, а 10-15 без единой бирки. И можем по этому проценту вычислить насколько легальная та или иная точка. Но тоже якобы это предприниматели, но я не верю, что столько предпринимателей 18 лет или 10 лет ожидали урожая.

При этом сказать, что тысячи сосен, которые продаются в Харькове, добыты браконьерским путем тоже нельзя. В лесном хозяйстве утверждают, что ни законных, ни незаконных массовых вырубок в регионе не проводилось.

Сергей Желтоног, нач. отд. охраны и защиты лес ГП "обл. управления лесного хозяйства"

Массовых рубок у нас не было. Было срублено всего 70 деревьев. То есть в принципе это сами люди совершали незаконный поруб для личных получается целей. Просто установить у себя дома елочку новогоднюю. Ущерб от этих рубок сразу можно сказать 10 тысяч гривен штрафы наложены на виновных административные в размере 6 тысяч гривен.

На вопрос же откуда такое количество деревьев на елочных базарах, лесники только плечами пожимают. Предполагают, что их могут завозить из других областей.

Алексей Шаповал, зам. нач. отд. лесного хозяйства ГП " обл. управления лесного хозяйства"

Кто-то проводил исследование, не мы, что около 300 тысяч елок харьковской области нужно и соответственно харьковская область никогда не была основным поставщиком елок. Соответственно их завозят с других областей с таких как Полтавская, Сумская в принципе.

На вопрос, почему в Харькове елочные базары работают без документов, могли бы ответить или в горсовете, или в экоинспекции. Но в мэрии этот вопрос вообще отказались комментировать, а в экоинспекции ответили, что они решили проверять не розничных продавцов, а оптовых.

Антон Шевченко, зам. нач. экологической инспекции в Харьковской обл.

Скажите, были ли в этом году рейды по точкам продаж в Харькове и области? - В том году конечно были. А в этом году? - В этом году упор полностью идет на лесхоз хозяйства, но мы непосредственно конечно будем и по точкам по городу.

Интересно, что такая лояльность ревизоров к тем, кто завозит новогодние деревья в Харьков, совпала с невероятным улучшением материального положения начальника областной экоинспекции Артема Георгияна, который, судя по декларации, зарабатывая в месяц чуть больше чем 6000 гривен, сумел купить новенький Mercedes-Benz C 200 прошлого года выпуска, а его жене знакомый подарил полтора миллиона. При этом именно к чиновникам у радикалов вопросов как раз нет - громить они предпочитают реализаторов, работающих за копейки. Такие действия, говорят сами активисты, продиктованы именно бездействием власти, но политологи видят в подобных акциях политический пиар. И очень опасный запрос социально - незащищенных слоев общества на радикализм.

Антон Цебро, представитель ГК "Азов"

Дело в том, что справедливость не всегда законна, а закон не всегда справедлив, вот, что я на это отвечу. И если полиция бездействует, а мало того, в большинстве случаев она не просто бездействует, она покрывает все вот эти действия противозаконные, то мы считаем, что мы вправе обратить на это внимание чуть более радикальным способом.

Игорь Полищук, политолог

Наверняка Азов, как один из таких новых проектов это ж уже и партия есть, то есть, они вот пробуют свои силы и таким вот образом, проводя такие акции. Людям это в принципе нравится, потому что много недовольных много людей, у которых ну сегодня и финансовое положение очень проблематичное. Вот они, получив даже ту же елку им уже за счастье

При этом эксперты напоминают, именно бездействие власти сопряженное с появлением радикальных течений приводило к установлению тоталитарных режимов. Хотя в случае с ЦК "Азов" полиция все же отреагировала на экспроприацию сосен - открыто уголовное производство по статье "самоуправство".