Томограф за 26 миллионов. В областной клинической больнице появилось уникальное оборудование

Оценить можно просвет сосуда, замерить все его детали, бляшки.

Врач-рентгенолог Александр Датченко оценивает качество изображения после обследования пациента. С помощью нового аппарата, говорит Датченко, теперь можно получить гораздо больше информации и поставить более точный диагноз.

Можно оценить состояние стенки, которая может, например, закончится тем же разрывом и вовремя дать информацию сосудистым хирургам для установки протеза аорты.

Выявление всех патологий, обследование сосудов и пищеварительной системы. Даже костный аппарат на этом оборудовании видно лучше, чем на МРТ. О таком 128-срезовом компьютерном томографе мечтают врачи по всей Украине, а купили его харьковской областной больнице, радуется главврач Богдан Федак. 26 миллионов гривен были выделены из областного бюджета. Для того чтоб работать на новом оборудовании медикам понадобилось немного подучиться. Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. Но в сутки, отмечает главврач, готов принимать до 25-ти пациентов. Обследование бесплатное, по направлению врача. Но попасть сюда смогут лишь пациенты со сложными случаями.

Богдан Федак, гл. врач областной клинической больницы:

Приходить пацієнт в первинну амбулаторію, а лікар з амбулаторії пише - скеровується на томограф 128-зрізовий. З яким діагнозом? Для чого йому той апарат - нічого невідомо. На такому апараті робити медичні огляди, це я вважаю, - злочин. Сьогодні на такому апараті потрібно обстежувати пацієнтів тільки тих, з якими ми не можемо дати собі ради на апаратах більш низького рівня.

Губернатору Юлии Светличной демонстрируют и работу нового аппарата УЗИ. Он также недавно на вооружении местных медиков. С его помощью, отмечают специалисты, можно прогнозировать течение беременности с самых ранних сроков. А еще врачи надеются со временем проводить и внутриутробное вмешательство.

Здесь можно посмотреть и болезнь уже взрослого пациента? - Обязательно. - А также уделить внимание и будущим мамочкам? - Конечно, это многофункциональный. - При диагностике патологий на ранних стадиях еще развития плода? - Это многофункциональная система. Она позволяет проводить все известные на сегодняшний момент исследования для взрослых, особенно помогает в диагностически трудных случаях. Тут просто хорошая визуализация.

За средства областного бюджета, отмечает Юлия Светличная, удалось восстановить и ангиограф, аппарат, который позволяет исследовать сосудистую систему. Он не работал с 2015-го, для ремонта требовались дорогостоящие детали.

Юлия Светличная, губернатор:

Мы также настаиваем на том, чтобы из государственного бюджета по определенной программе, которая даст возможность еще закупки одного такого же аппарата и будем выделять софинансирование из областного бюджета для того, чтобы в этом году купить еще один ангиограф в областную клиническую больницу.

Оснащать новым оборудованием в облгосадминистрации планируют не только областную больницу. В этом году на программу "Здоровье Слобожанщины" выделено более миллиарда гривен. Эти средства намерены пустить именно на техническое оснащение медучреждений.