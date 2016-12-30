Театральные представления, концерты и спектакли. Как харьковчане будут встречать 2017 год

Новый год уже на подходе, харьковчане готовятся к празднику. Встречать 2017 год многие собираются у главной елки города. В новогоднюю ночь на площади Свободы устроят праздничный концерт и театрализованное представление. Развлекательная программа пройдет и в парке Горького.

Наталия Алексеевна

Традиционно, в домашнем уюте, с детьми. Все, как положен. Да, обязательно на площадь приедем.

Степан

Та дома будем, по-семейному, а там посмотрим, на елке, после семейного праздника, да, сынок?

Помимо новогоднего городка и катка на площади Свободы, на зимние каникулы специальные развлекательные программы для детей подготовили и харьковские театры, так в ХНАТОБ для детей поставили мюзикл "Волшебный замок". В кукольном театре детворе покажут спектакль "Снежная Королева". А вот в харьковском цирке публику развлекают акробаты из Африки. Тем временем правоохранители, городские службы, спасатели и медики перешли на усиленный режим работы. Во время новогодних праздников улицы города будут охранять около полутора тысячи правоохранителей и нацгвардейцев.

Александр Огрысько, инспектор патрульной полиции

Посилене патрулювання буде відбуватися в спальних районах нашого міста, в місцях масового скупчення людей та в місцях святкування мешканцями нашого міста новорічних свят. Щодобово до патрулювання буде залучено порядку 400 працівників управляння патрульної поліції

Также в усиленный режим перевели медицинские учреждения, особое внимание уделили экстренной медицине. В период с 29 декабря по 10 января в Харькове на линии будут работать более 200 скорых. В боевую готовность, помимо медиков и спасателей, привели пиротехников, водолазов, химико-дозиметрическую службу и спецтехнику. Всего по области ежедневно дежурить будут 2,5 тысячи сотрудников ГСЧС.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вводится резервная техника, боевой расчет с личным составом. Это не только в городе Харькове, но и Харьковской области, в том числе переводится на усиленный вариант - это учебный центр село. На всех общегородских и общегородских и общеобласных мероприятиях будут обеспечивать безопасность наши сотрудники. Это со специальной автотехникой и личным составом.

Для желающих встретить новый год на площади Свободы или в парке Горького также продлили работу метрополитена и городского транспорта. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в новогоднюю ночь метро будет работать до 3 часов ночи, введут дополнительные ночные трамваи и троллейбусы, которые будут курсировать от станций метро.