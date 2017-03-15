Технологии будущего. В Харькове создают уникальных роботов и проводят курсы по робототехнике

Подъезжает к взрывчатке и вот этим щупом может её как минимум рассмотреть, либо же вот здесь устанавливает пушка, которая подрывает этот заряд.

Харьковчанин Алексей Резниченко показывает новый проект, над которым он работает сейчас вместе со своими коллегами. Робот-взрывотехник, рассказывают разработчики, сможет разминировать любое здание, подняться по лестнице, обнаружить взрывчатку и затем разминировать помещение либо подорвать устройство, не допустив гибели людей. Его аналоги уже существуют во многих странах мира, но специалисты собираются усовершенствовать робота и уверены, что выпуск такого устройства можно наладить и на предприятиях в Украине. С каждым днем, говорят инженеры, развитие робототехники в мире все больше набирает обороты. Уже сейчас роботы повсюду, телефоны, "умные часы" и другие устройства, которые упрощают жизнь. А постепенно роботы могут заменить людей, ученые прогнозируют, что в ближайшие пару десятков лет профессии барменов, официантов или даже преподавателей могут вовсе исчезнуть.

Алексей Резниченко, робототехник:

От этого уже не уйти и действиетьльно повсеместно заменяется очень много рабочих мест и мы тоже идем в этом направлении. вот нет такого понятия как администратор, он изжил себя. То есть раньше это был человек, который записывает посещаемость, прием денег, еще что-то. Сейчас практически везде, ну администраторы парочку есть, они услышат, наверное, расстроятся, ну практически везде исключаем эту должность.

Алексей Резниченко рассказывает, увлекался роботами с детства, серьезно занялся разработками уже во время обучения в ВУЗе и вскоре построил на своей мечте бизнес. Правда, идеи украинских робототехников в данный момент больше восстребованы за рубежом, украинские предприниматели пока интересуются новейшими разработками не так акктивно. Тем временем, харьковские специалисты вместе с киевскими коллегами организовали специальные курсы для школьников и во время обучения в подробностях рассказывают о создании роботов, показывают примеры и макеты.

Руслан Воропай, робототехник:

Робота мы создавали для обучения детей. У него много задач, начиная от самых простых - повращать, наклоны сделать. Он может с самого начала с детьми работать и до конца. Надолго он расчитан, много разных устройств к нему цепляется. Если видит перед собой какой-то объект, то разворачивается и старается найти куда бы ему в более свободное место проехать.

Также в этом году, рассказывает робототехник Алексей Резниченко, стартует всеукраинский проект и для взрослых - инженеры планируют открыть учебные центры по робототехнике во всех точках страны.

Алексей Резниченко, робототехник:

Мы его учим, он проходит обучение и педагогике, и псхологии, и технической части. Обычно этот человек должен быть уже с подложкой, с техническим образованием. и дальше он идет, занимается этим повсеместно и тогда мы сможем что это действительно есть в Украине.

Именно создание подобных школ для взрослых и детей, уверены инженеры, даст серьезный толчок для развития робототехники в Украине. Во развитых странах мира уже выпускают промышленных роботов ежегодно десятками тысяч, на некоторых предприятиях или заводах работает всего 20-30 человек, остальную работу выполняют машины. В Украине это пока только в перспективе.