Телефонное мошенничество вернулось в Харьков: у старушки выманили 100 тысяч

8 марта в Московский ОП обратилась 72-летняя женщина и рассказала о том, что 7 марта в 11:00 ей позвонил неизвестный и сказал, что ее внук находится в полиции. Для того, чтобы на него не заводили дело нужны были деньги – 100 тысяч гривен. Пенсионерка собрала сумму и передала ее неизвестному. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Было установлено, что внук потерпевшей не был задержан.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают человека, причастного к совершению преступления.