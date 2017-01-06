Telegram ввел возможность отзывать отправленные сообщения

Мессенджер Telegram ввел возможность удаления уже отправленных сообщений. Об этом говорится в блоге мессенджера.

Функция доступна тем, кто использует версию мессенджера Telegram v.3.16. У пользователей есть возможность отозвать ошибочные сообщения, которые были отправлены в течение последних 48 часов. В компании отмечают, что функция будет постоянной.

Кроме того, Telegram ввел новый раздел "Использование сети", который показывает статистику по потреблению данных, если пользователь находится в роуминге или использует Wi-Fi.