 

Telegram ввел возможность отзывать отправленные сообщения

06 января 2017 г. 8:22
Источник: РБК-Украина
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Мессенджер Telegram ввел возможность удаления уже отправленных сообщений. Об этом говорится в блоге мессенджера.

Функция доступна тем, кто использует версию мессенджера Telegram v.3.16. У пользователей есть возможность отозвать ошибочные сообщения, которые были отправлены в течение последних 48 часов. В компании отмечают, что функция будет постоянной.

Кроме того, Telegram ввел новый раздел "Использование сети", который показывает статистику по потреблению данных, если пользователь находится в роуминге или использует Wi-Fi.

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