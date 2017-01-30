Теперь у него есть Надежда - необычная свадьба за 24 часа!

Волонтер Надежда Пинхасова - в день свадьбы очень волнуется. Ей привычнее куда - то спешить, кому-то помогать, собирать вещи, продукты и общаться с бойцами, чем отвечать на вопрос журналистов. С будущим мужем она познакомилась в Харькове в институте протезирования, где ему подбирали протез. Надежда признается в то время особо не выделяла Владимира, просто пыталась вытащить таких как он из состояния посттравматического синдрома:

Надежда Пинхасова, невеста

Побутові питання, ми вирішували, організовували чкісь пікнінки, культурні заходи, робили все для того щоб хлопці не були закриті в тих стінах. У нас суспільстов воно також, дуже мало знають про проблеми інвалідів, коли ти з тим не стикаєшься. коли ти стаєшь люлиною з інвалідністю, для тебе везде кородни якісь,я намагалсь їх всіляко витягнути з того протезування

Владимир Воропай - попал на фронт по мобилизации. Служил в 73 морском центре, в 2015 году получил ранение. Наступил на мину во время выполнения боевого задания, сначала, говорит, даже помочь было некому, перевязывал себя сам, а потом подоспели побратимы и вынесли к медикам. Владимир потерял много крови и одну из конечностей. Сначала его отправили в госпиталь в Днепре, а потом перевели в Харьков. Свою встречу с будущей женой Владимир описывает как судьбоносный случай:

Владимир Воропай, жених

Еще я лежал в Днепропетровске в Мечникова и кто-то из ребят передал мне телефон Нади с просьбой позвонить, но у меня был тяжелый болевой синдром, мне было не до того и я телефон удалил и никому не звонил. Когда я попал в протезирование, Надя, обходя всех бойцов, узнала мою фамилию и с криками «он здесь! Побежала звать свою подружку, которая на меня и вышла

На церемонии бракосочетания только родственники и друзья пары. Владимир и Надежда избрали модный нынче экспресс-брак, поэтому все очень быстро, но не без романтики. Свидетель со стороны жениха Юрий Ткаченко, признается, молодые, очень долго скрывали свои отношения от посторонних.

Юрий Ткаченко, свидетель на свадьбе

Я скорее вздохнул с облегчением , наконец-то это свершилось! Это была длительная лав стори - она была скрытно завуалирована!!!Вот

Медовый месяц у новоиспеченной семьи также будет не столь обычным - Владимир возвращается в морской центр в Очаков, где планирует стать инструктором, а Надежда намерена уже завтра выйти на работу в Харьковский госпиталь.