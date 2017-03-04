Теплая и сухая погода порадует украинцев в ближайшие дни

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, днём местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, в восточных областях 1-4° мороза; днём 10-15° тепла, в Прикарпатье до 18° тепла, на высокогорье Карпат 3-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 марта самая высокая температура днём была 14,8 в 1998г., самая низкая ночью -19,8 в 1985г.

В понедельник без осадков, лишь в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; в Карпатах и Закарпатье дожди, в горах с мокрым снегом.

Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, местами на Левобережье 0-3° мороза; днём 9-14° тепла, в западных областях 7-12°; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днём 1-3° тепла.