Трамп назвал информацию о российском компромате на него выдумкой - The Guardian

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о том, что в руках России может быть компромат на него. На своей странице в Twitter, республиканец подчеркнул, что считает информацию американских спецслужб о существовании компромата ненастоящей, потому что так сказала Москва.

При этом он, списал появление таких новостей на желание политических оппонентов навредить ему с помощью "фальшивых новостей". "Разведывательные агентства должны были бы недопустить, чтобы такие фальшивые новости "просочились". Последняя попытка ударить по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?" - написал Трамп в Twitter.

Тем временем, пресс-секретарь Трампа Келлиенн Конуэй назвала информацию о существовании компромата "выдумкой". И обвинила американские спецслужбы в том, что они якобы не сообщили все детали о компромате самому Трампу, а вместо этого позволили им просочиться в прессу.