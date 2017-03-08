 

Требуем 100%: в Харькове прошел марш женской солидарности

08 марта 2017 г. 16:31

Около сотни активистов собрались на улице Свободы перед Центром здоровья женщины и двинулись ходой до улицы Сумской.

В руках участники акции держали тематические плакаты,  а  также скандировали  "Материнство - тоже работа", "Возможности женщины - возможности страны", "Не продавая за цветы, завтра ты станешь у плиты", "Консерваторов долой, нам не нужен Домострой".

Основной целью  акции стало привлечение внимания к гендерной дискриминации в экономической сфере в Украине. По словам организаторов, средняя зарплата женщин на 30% меньше,  чем у мужчин.

Шествие завершилось у здания Харьковского национального академического театра Охрану правопорядка обеспечивали более сотни правоохранителей.

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