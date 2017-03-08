Требуем 100%: в Харькове прошел марш женской солидарности

Около сотни активистов собрались на улице Свободы перед Центром здоровья женщины и двинулись ходой до улицы Сумской.

В руках участники акции держали тематические плакаты, а также скандировали "Материнство - тоже работа", "Возможности женщины - возможности страны", "Не продавая за цветы, завтра ты станешь у плиты", "Консерваторов долой, нам не нужен Домострой".

Основной целью акции стало привлечение внимания к гендерной дискриминации в экономической сфере в Украине. По словам организаторов, средняя зарплата женщин на 30% меньше, чем у мужчин.

Шествие завершилось у здания Харьковского национального академического театра Охрану правопорядка обеспечивали более сотни правоохранителей.