 

Третья годовщина кровавых событий на Майдане. В Харькове сотни людей почтили память Героев Небесной Сотни

20 февраля 2017 г. 20:08
Автор: Лариса Говина
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Возле памятника Кобзарю  сегодня собрались несколько сотен человек. Харьковчане возложили цветы, зажгли свечи и почтили память погибших на Майдане минутой молчания.

Екатерина:

Чого я прийшла - помолитися за них, на жаль, деяких з них немає, а ты що є бажаю їм здоров'я, ми пам'ята'ємо, ми віримо.

Среди собравшихся - отец одного из Героев Небесной Сотни харьковчанина Евгения Котляра, Николай. Он до сих пор с болью вспоминает расстрелы активистов на Институтской в Киеве и тот день, когда погиб его сын. Наказание виновных в убийстве его сына, говорит мужчина, стало главной целью его жизни.

Николай Котляр, отец Героя Небесной Сотни Евгения Котляра:

Сорганизовались в организацию семей Небесной Сотни и делаем все, занимаемся этим. И вообще - это смысл моей жизни, мне осталось донести до общества, рассказать о сыне, чтобы о нем больше узнали и добиться справедливого наказания.

Три года назад кровавые события на Майдане унесли жизни десятки людей, сотни были ранены или избиты. Всего во время массовых расстрелов активистов погибли трое харьковчан.

Видео: 

В Харькове сотни людей почтили память Героев Небесной Сотни - 20.02.2017

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