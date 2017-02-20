Третья годовщина расстрела Майдана. Будут ли наказаны виновные

Леонид Онищенко только что вернулся из области. В одной из школ он рассказывал детям о событиях на Майдане, участником которых он был. Говорит, забыть, как искал в больницах и моргах своих земляков, не сможет никогда.

Леонид Онищенко, активист Евромайдана:

Знайшли Женю вже в морзі, а Влад ще майже тиждень боровся за життя, всі лікарі боролися, але поранення було несумісне з життям. На Інститутській біля виходу з метро обидва загинули, прикриваючи собою, своїми щитами, закриваючи ноші з пораненими.

Через три года после тех событий в Харькове появилась площадь Героев Небесной Сотни. Имена погибших харьковчан получили три улицы. Бывшая Красноармейская, потом Конарева сейчас носит имя Евгения Котляра, улица Тимуровцев переименована в часть Владислава Зубенко, а улица Минайленко - в честь Юрия Паращука. Но самое главное, уверен активист Евромайдана Владимир Чистилин, чтоб об этих событиях помнили.

Владимир Чистилин, активист Евромайдана:

С каждым годом становится все труднее. Я знаю, что сложнее выходить и приглашать родственников, потому что тяжело им. Слишком давит это все. Конечно, мы хотели, чтобы после тех исторических событий ситуация кардинально изменилась. Этого не случилось. Процесс долгий, сложный, началась война и, конечно, все это накладывает отпечаток.

Своеобразный итог спустя три года у себя на странице в Facebook подвела и корреспондент телеканала СТБ. Столкновение под академией ВВ в Харькове для нее, даже после поездок в АТО, самое страшное воспоминание. Тогда под дубинки попали и журналисты. Больше всех досталось съемочной группе СТБ. Оператор Александр Брынза с разбитой головой оказался в больнице, а Мария Малевская - в райотделе, писала заявление. Сейчас, как и тогда, Мария не верит в то, что виновные будут наказаны. Обвинение составлено так, отмечает корреспондент СТБ, что доказать вину подсудимых крайне сложно.

Мария Малевская, корреспондент телеканала СТБ:

По директору АТП, который уже признан невиновным, прокуратура подала апелляцию, насколько мне известно. На скамье подсудимых должен был быть не он, а чиновники из департамента транспорта горсовета, которые звонили и отдавали распоряжение пригнать городские маршрутки к Ленинской тогда еще райадминистрации, погрузить туда этих людей, вооружить их и привезти их на Богдана Хмельницкого.

Похожая ситуация и с расследованием преступлений, совершенных в эти дни на Майдане. Сегодня Генпрокуратурой расследуется свыше 2-х тысяч эпизодов, по периоду с 30 ноября по 20 февраля 2014-го года. Но первый прогресс в них появился лишь при третьем прокуроре - Викторе Пшонке, который создал специальный департамент для расследования этих преступлений, говорит правозащитник Евгений Захаров. После этого были найдены новые доказательства. И сейчас одно из дел, где в качестве подозреваемых выступают командиры харьковских и львовских «беркутовцев», уже находится в суде.

Евгений Захаров, правозащитник:

Два адвоката от нашей организации принимали участие в этом деле, они представляли интересы потерпевших и они рассказывали, что на самом деле доказательств вины следствие не собрало достаточно.

В том, что будут и другие дела и будут приговоры, Евгений Захаров не сомневается. Но отмечает - речь идет об исполнителях. Кроме того требуют расследования и смерти правоохранителей, говорит правозащитник. На Майдане погибли 17 милиционеров - двое из которых были харьковчанами.