 

Три четверти украинцев встретят Новый год дома, и большинство – с елкой

27 декабря 2016 г. 18:49
Источник: Зеркало недели
23 просмотра

Только 3% украинцев принципиально не собираются следовать устоявшейся традиции встречать Новый год.

В нынешнем году примерно три четверти взрослого населения Украины (73%) намерены встречать Новый год дома, в кругу родных и близких им людей, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, о традиционности данного варианта празднования говорит то, что эта цифра остается примерно одинаковой уже на протяжении ряда лет.

Второй по популярности среди украинцев (13%) способ встречи Нового года состоит в том, чтобы отпраздновать его в гостях у своих друзей и знакомых. Именно так в нынешнем году собирается поступить один из каждых восьми наших соотечественников (13%). Эта цифра также устойчива на протяжении ряда последних лет.

Все остальные способы встречи Нового года упоминаются традиционно редко, на грани ошибки выборки. К ним можно отнести празднование в одиночестве, встречу Нового года сначала дома, а затем в увеселительных заведениях, на природе, за рубежом или с совершенно незнакомыми людьми.

По результатам опроса, новогоднюю елку в нынешнем году собирается установить примерно 2/3 взрослых украинцев (64%). При этом большинство из них намерено поставить настоящую елку (39%), а меньшинство — искусственную (25%). Примерно каждый пятый украинец (19%) в нынешнем году определенно не будет устанавливать елку. Остальные же (17%) пока не определились в данном вопросе. 

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 декабря 2016 года среди 1803 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95. 

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Святого Николая верят более трети украинцев (37%), 53% - не верят в него и еще 8% – не определились с ответом, а 2% – вообще не знают, кто это такой. В Деда Мороза верят 22% опрошенных украинцев, 70% – не верят, 7% не определились, а 1% вообще не знают, кто это такой.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.