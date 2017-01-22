 

Три года спустя. Сегодня украинцы чтят память первых героев Небесной сотни

22 января 2017 г. 10:02
Источник: Новое Время
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Три года назад, 22 января 2013 года, на Майдане погибли первые активисты, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства и которых позже назвали Небесной сотней, передает Укринформ.

Напомним, противостояние на улице Грушевского началось 19 января, когда традиционное воскресное вече переросло в шествие митингующих к Верховной Рады. В то время вход в правительственный квартал перекрывали бойцы подразделения Беркут.

Начались серьезные столкновения: майдановцы переворачивали автобусы, которые использовала милиция, бросали бутылки с бензином и брусчатку в бойцов Беркута. Для задымления улицы поджигали шины; опрокинутые автобусы начали гореть. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и травматическое оружие, бросали светошумовые гранаты, потом начали прицельно поливать людей с водомет.

Бой, который длился с разной активностью более трех суток, завершился 22 января, когда Беркут пошел в наступление и временно оттеснил демонстрантов от Европейской площади. В тот же день стало известно и о первых, кто пал на Майдане.

Утром 22 января 21-летний Сергей Нигоян с Днепропетровщины получил смертельное ранение в голову. Впоследствии смертельное огнестрельное ранение в сердце получил 25-летний белорус Михаил Жизневский. Оба были активистами Майдана и принимали участие в протестах фактически от самого начала.

За несколько дней от ранений, полученных 22 января, в больнице умерли львовянин Роман Сеник и киевлянин Александр Бадера. Врачи до последнего боролись за их жизнь, но не смогли спасти.

Кроме того, в этот день, в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого - активиста Майдана, который был похищен неизвестными прямо из больницы накануне.

Михаил Жизневский стал первым, с кем прощались на Майдане. Тогда же впервые прозвучала песня Плине кача по Тисині, которая в дальнейшем стала неофициальным реквиемом-прощанием на похоронах погибших на Майдане.

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