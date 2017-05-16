Трогательное усыновление в экопарке: свинка-актриса зоотеатра приютила ягненка

16 мая 2017 г. 16:49
Автор: Лариса Говина
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Эта дружная парочка познакомилась чуть больше недели назад.  Уже полгода свинка Агата жила у себя в вольере одна, но совсем недавно ночью к ней пробралась ягненок Риска. Утром их нашли спящими в обнимку.  Малышка Риска уходить отсюда не захотела, а у Агаты проявился материнский инстинкт, говорят в экопарке.  Сначала она не подпускала никого к ягненку ни на шаг, стала более агрессивной, и даже во время дрессировок все время пытается убежать к детенышу.

 

Анна Гаражная, зам. рук. Театра детей и животных экопарка:

 

Агата, которая никогда раньше не кусалась и не была агрессивной, первые несколько дней никому не давала трогать Риску. Начинала кусаться и агрессивно относилась даже к дрессировщикам.

 

 

Вместе необычный тандем проводит теперь все время, кроме дрессировок. Животные играют, спят и даже едят вместе. Риска совсем маленькая - родилась в экопарке этой весной, а вот свинке, которая практически «удочерила» детеныша, скоро исполнится  год.  Агата – звезда в зоотеатре экопарка. В будущем, мечтают дрессировщики, эти двое смогут выступать дуэтом.

 

Валерия Иващенко, зам. дир. по зоотехн. вопросам экопарка:

 

Я так понимаю, что эта необычная дружба, возможно наши дети, с нашими творческими руководителями придумаю какой-нибудь дуэт, который будут показывать нашим посетителям.

 

Это не первый случай необычной дружбы в харьковском экопарке. До этого в своем вольере вислоухого вьетнамского поросенка приютил верблюд.

Видео: 

Трогательное усыновление в экопарке: свинка-актриса зоотеатра приютила ягненка - 16.05.2017

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