Трогательное усыновление в экопарке: свинка-актриса зоотеатра приютила ягненка

Эта дружная парочка познакомилась чуть больше недели назад. Уже полгода свинка Агата жила у себя в вольере одна, но совсем недавно ночью к ней пробралась ягненок Риска. Утром их нашли спящими в обнимку. Малышка Риска уходить отсюда не захотела, а у Агаты проявился материнский инстинкт, говорят в экопарке. Сначала она не подпускала никого к ягненку ни на шаг, стала более агрессивной, и даже во время дрессировок все время пытается убежать к детенышу.

Анна Гаражная, зам. рук. Театра детей и животных экопарка:

Агата, которая никогда раньше не кусалась и не была агрессивной, первые несколько дней никому не давала трогать Риску. Начинала кусаться и агрессивно относилась даже к дрессировщикам.

Вместе необычный тандем проводит теперь все время, кроме дрессировок. Животные играют, спят и даже едят вместе. Риска совсем маленькая - родилась в экопарке этой весной, а вот свинке, которая практически «удочерила» детеныша, скоро исполнится год. Агата – звезда в зоотеатре экопарка. В будущем, мечтают дрессировщики, эти двое смогут выступать дуэтом.

Валерия Иващенко, зам. дир. по зоотехн. вопросам экопарка:

Я так понимаю, что эта необычная дружба, возможно наши дети, с нашими творческими руководителями придумаю какой-нибудь дуэт, который будут показывать нашим посетителям.

Это не первый случай необычной дружбы в харьковском экопарке. До этого в своем вольере вислоухого вьетнамского поросенка приютил верблюд.