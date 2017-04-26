Троллейбус №13 временно изменит маршрут

26 апреля 2017 г. 20:55
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Движение транспорта по пр. Московскому - на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий – будет запрещено с 9:00 до 21:00 27 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

В это время троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий -  парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».

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