Троллейбусы №11 и 27 временно изменят маршруты движения

Движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому и ул. Китаенко, а также от начала пр. Любови Малой до ул. Дудинской будет запрещено с 9:30 до 14:30 21 января, сообщает сайт

Это связано с обрезкой деревьев по пр. Любови Малой.

На этот период движение троллейбусов №11 и 27 будет организовано следующим образом: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинская - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции.