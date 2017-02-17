У "границы" с Крымом РФ подняла вертолеты и перемещала технику

За прошедшие сутки пограничники зафиксировали повышение активности Вооруженных сил Российской Федерации вблизи административной границы с аннексированным Крымом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В частности, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали 3 российских вертолета, которые осуществляли полеты вдоль админграницы без ее пересечения, и зафиксировали на временно оккупированной территории аэростат типа "Рысь", поднятый с целью видеонаблюдения", – сообщает пресс-служба ведомства.

О данных изменения в обстановке проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вблизи административной границы с АРК пограничники наблюдали "перемещение незначительные российской военной техники и личного состава на позициях ВС РФ", заявляет ГПС.