 

У "границы" с Крымом РФ подняла вертолеты и перемещала технику

17 февраля 2017 г. 13:43
Источник: Украинская правда
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За прошедшие сутки пограничники зафиксировали повышение активности Вооруженных сил Российской Федерации вблизи административной границы с аннексированным Крымом.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В частности, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали 3 российских вертолета, которые осуществляли полеты вдоль админграницы без ее пересечения, и зафиксировали на временно оккупированной территории аэростат типа "Рысь", поднятый с целью видеонаблюдения", – сообщает пресс-служба ведомства.

О данных изменения в обстановке проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.
Кроме того, вблизи административной границы с АРК пограничники наблюдали "перемещение незначительные российской военной техники и личного состава на позициях ВС РФ", заявляет ГПС.

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