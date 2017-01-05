 

У харьковчанки забрали Меrcedes за неуплату налогов

05 января 2017 г. 17:45
Источник: Цензор.нет
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В Харьковской области сотрудники налоговой милиции установили местонахождение и изъяли автомобиль, который был незаконно ввезен на территорию Украины.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что гражданка Украины, жительница Харькова, зарегистрированная как физлицо - предприниматель, при ввозе в Украину автомобилей Меrcedes-Benz S-500 и BMW-X6 незаконно и намеренно воспользовалась налоговой льготой, предусмотренной для граждан - нерезидентов, что позволило ей уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму почти 1,3 миллиона гривен. 

В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий было установлено местонахождение автомобиля Меrcedes-Benz S-500. В настоящее время транспортное средство, стоимостью около 350 тысяч гривен, изъято. В Киевский районный суд Харькова направлено ходатайство о его аресте.

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