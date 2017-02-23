 

У Кернеса снова будут реставрировать Павловскую площадь: теперь у друзей Чечельницкого

23 февраля 2017 г. 14:51
213 просмотров

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

22 февраля было составлено два договора с ООО «Ароф» по поводу выполнения проектных работ. Общая стоимость работ составит 580,78 тыс.грн. Об этом стало известно из отчетов, которые размещены в системе электронных закупок «Прозорро».

Так, ООО «Ароф» получит 238,2 тыс.грн. за проект по поводу реконструкции Павловской площади на участке от ул.Университетской до Пролетарской площади. Еще 112,5 тыс.грн. будет уплачено за корректировку проекта реконструкции Павловской площади на том же участке.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.