У Кернеса снова будут реставрировать Павловскую площадь: теперь у друзей Чечельницкого

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

22 февраля было составлено два договора с ООО «Ароф» по поводу выполнения проектных работ. Общая стоимость работ составит 580,78 тыс.грн. Об этом стало известно из отчетов, которые размещены в системе электронных закупок «Прозорро».

Так, ООО «Ароф» получит 238,2 тыс.грн. за проект по поводу реконструкции Павловской площади на участке от ул.Университетской до Пролетарской площади. Еще 112,5 тыс.грн. будет уплачено за корректировку проекта реконструкции Павловской площади на том же участке.