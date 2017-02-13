 

У военных Канады украли 77 тысяч единиц инвентаря

13 февраля 2017 г. 14:50
Источник: Корреспондент.net
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Канадские военные недосчитались снаряжения на $10 млн, когда решили изучить систему управления своими запасами.

У ведомств национальной обороны Канады за последнее десятилетие крали бронежилеты, каски, сапоги, компьютеры и даже огнестрельное оружие. В департаменте отмечают, что 77 тысяч наименований украденных вещей - это лишь крошечная часть 600-миллионного инвентаря, передает CBC.

$5,5 млн потерь пришлось на военное снаряжение для солдат, $1,4 млн - на транспортное оборудование, $253 000 - на телекоммуникационное оборудование, $939 000 - на инструменты, $239 000 - на оружие и военные принадлежности.

Пик потерь пришелся на период между 2012-м и 2013 годами, когда Канада приступила к сворачиванию своей миссии в Афганистане. Тогда пропало или было похищено оборудования на $7 млн.

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