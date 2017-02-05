Государственный телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке для заграницы и оккупированного Крыма, сообщил член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский.

"Недавно на телеканале UATV, обеспечивающем иновещание Украины за границей, появились украинские новости на крымскотатарском языке — для крымскотатарской диаспоры", написал С.Костинский на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Сигнал телеканала можно принимать через спутники "АМОS-3", "Azerspace -1", "Galaxy-19".

"Впервые государство (в лице Министерства информационной политики Украины) приоритезировало крымскотатарский как язык государственного иновещания", — отметил Костинский.