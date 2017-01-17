 

Убийца трех человек в Киеве оказался каннибалом

17 января 2017 г. 14:03
Источник: Левый берег
406 просмотров

В ходе расследования жестокого убийства трех человек в Киеве в конце 2016 года выяснилось, что убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду.

Пресс-служба МВД распространила видео, на котором психолог-криминалист Юрий Ирхин отмечает, что убийца использовал мясорубку.

Выяснилось также, что на учете у психиатров преступник не состоял.

Напомним, 12 декабря жители киевской многоэтажки вызвали полицию, жалуясь на неприятный запах. При попытке полицейских проникнуть в квартиру, из которой шел запах, мужчина выстрелил себе в голову и позже скончался. В помещении нашли останки 51-летней женщины, 68-летнего мужчины и их сына. Убийцей оказался их 29-летний племянник.

Видео: 

Поліцейський резонанс | Жорстоке вбивство родичів

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.