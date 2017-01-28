 

Убийство под Одессой: подозреваемый повесился в СИЗО

28 января 2017 г. 14:35
Источник: РБК-Украина
106 просмотров

Подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и женщины в Овидиополе Одесской области Дмитрий Погорелов повесился в следственном изоляторе. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Овидиополец Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, попытке массового убийства и двух поджогах, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина повесился сегодня утром, 28 января 2017 года, в своей камере.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.