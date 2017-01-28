Убийство под Одессой: подозреваемый повесился в СИЗО

Подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и женщины в Овидиополе Одесской области Дмитрий Погорелов повесился в следственном изоляторе. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Овидиополец Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, попытке массового убийства и двух поджогах, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина повесился сегодня утром, 28 января 2017 года, в своей камере.