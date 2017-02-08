 

Убийство Шеремета: полиция назвала приоритетную версию

08 февраля 2017 г. 16:32
Источник: РБК-Украина
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Приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета является профессиональная деятельность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко. 

"В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета, как журналиста, как на территории Украины, так и за ее пределами", - сказал он.

Напомним, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейская федерация журналистов обеспокоены неудовлетворительными результатами расследований преступлений против журналистов в Украине. Европейские организации отмечают, что украинские правоохранители до сих пор не установили заказчиков убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе в 2000 году и не нашли тех, кто летом 2016 года убил украинского журналиста Павла Шеремета.

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