Участники блокады заблокировали магистраль Ясиноватая-Константиновка

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11 февраля 2017 г. 16:16
Источник: 112.ua
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Штаб торговой блокады на Донбассе сообщил о блокировании основной магистрали торговли на направлении Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке около станции Фенольная.
Об этом говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

В заявлении штаба также сказано, что блокада не будет распространяться "на железнодорожные склады, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории".

Также, сообщается, что электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет иметь свободный путь до пункта своего назначения. 

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

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