Ученые: гены неандертальцев спасают нас от шизофрении

Исследователи уверены, что ДНК неанденртальцев снижают риск многих заболеваний.

К новым выводам о влиянии генетического наследия неандертальцев на активацию генов современных людей пришли ученые из Университета Вашингтона, пишет Science Alert.

"Гибридизация между современными людьми и неандертальцами увеличила геномную сложность. Эти маленькие биты и куски, наши неандертальские реликвии, влияют на экспрессию генов в широко распространенных и важных направлениях", - уверен генетик Джошуа Акей из Университета штата Вашингтон.

Акей и его команда выяснили, что точное местоположение ДНК неандертальцев в геноме современного человека и выяснить, на что влияют следы генома древнего человека.

Как оказалось, присутствие характерного для неандертальца аллеля в гене ADAMTSL3 заметно снижает риск возникновения шизофрении у современного человека, а также влияет на его рост.

"Это меняет наше представление о том, как мы понимаем себя как биологический вид и, как мы понимаем человеческую эволюцию", - уверен Расмус Нильсен, эволюционный биолог из Университета Калифорнии.

В дальнейшем ученые из США планируют выяснить, как влияли на современных людей гены денисовского человека, которые унаследовали жители Меланезии, Южной и Восточной Азии.

