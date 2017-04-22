Ученые нашли следы кометы, которая 13 тыс. лет назад похоронила мамонтов и породила цивилизацию

22 апреля 2017 г. 20:48
Источник: Новое время

Британские ученые обнаружили доказательства того, что примерно в 10950 г до н.э. Земля столкнулась с кометой, которая уничтожила мамонтов и положила началу расцвету цивилизации людей.

Ученые из университета Эдинбурга (Шотландия) расшифровали таинственные символы, высеченные на основании каменной статуи стервятника, найденной в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции.

Прежде считалось, что на рисунке изображены некие фантастические животные. Однако, исследователи пришли к выводу, что эти символы символизируют созвездия и комету, приближающуюся к Земле.

Сопоставив рисунок с компьютерной симуляцией звездного неба той эпохи, ученые пришли к выводу о том, что на нем достоверно изображены созвездия как раз того периода.

Эти датировки совпадают с данными о малом ледниковом периоде, которыми располагает современная наука из других источников, в том числе геологических.

Малый ледниковый период около 11-12 тыс лет назад сыграл ключевую роль в развитии человечества, считают ученые. Он спровоцировал уничтожение мамонтов, изменил географическую картину мира и позволил человеку окончательно занять доминирующее положение.

Однако причины столь внезапных климатических изменений до сих пор оставались неизвестными. Найденные в последние годы метеоритные кратеры в Северной Америке заставили ученых предположить, что речь может идти о столкновении с кометой.

Расшифровка символов из турецкого храма подтверждает эту теорию.

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