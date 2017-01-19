Ученые нашли связь между сквернословием и честностью

Международный коллектив ученых обнаружил у ругани позитивный аспект: люди, которые ее используют, более чесны.

Команда исследователей из Нидерландов, Великобритании, США и Гонконге выпустила статью в Social Psychological Science, в которой утверждается, что люди, которые используют ненормативную лексику менее склонны прибегать ко лжи и обману. Краткий релиз исследования опубликован на сайте Кембриджского университета.

Сначала 276 респондентов перечислили наиболее часто используемые ими ругательства, а также причины употребления грубых выражений. После этого специалисты проанализировали честность участников с помощью модифицированной шкалы лжи Айзенка. Она включает в себя 12 вопросов, положительные ответы на которые помогают определить склонность человека к вранью.

Во второй части работы ученые изучили поведение около 74 тысяч англоязычных пользователей Facebook, оценив количество используемых ими в соцсети грубых слов. Честность людей была проанализирована с помощью подхода, разработанного в 2003 году, согласно которому лжецы редко используют местоимения первого и третьего лица, слова "но" и "исключить", а также склонны к употреблению глаголов движения.

"Отношения между сквернословием и нечестностью хитрые. Ругань часто неуместна, но она также может быть свидетельством того, что кто-то говорит вам свое честное мнение. Так же, как он не фильтрует свою речь, чтобы быть более социально приемлемым, он также не фильтрует свои взгляды", - отмечает соавтор исследования Дэвид Стиллуэлл из Кембриджского университета.

Исследователи приводят пример избранного президента США Дональда Трампа, который использовал бранные слова в некоторых из своих выступлений во время предвыборной кампании в прошлом году. Как считают специалисты, этого политика воспринимали более искренним, чем его соперников.

Добавим, что исследование, хотя и установило корреляцию между сквернословием и честностью, не раскрывает причинно-следственных взаимосвязей этой корреляции.

