 

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и черным юмором

01 февраля 2017 г. 8:09
Источник: Новое Время
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Люди, предпочитающие черный юмор, обладают более развитым интеллектом, эмоционально стабильны и менее агрессивны.

Новые данные приводятся в статье австрийских ученых "Когнитивные и эмоциональные особенности черного юмора: роль интеллекта, агрессивности и настроения", пишет Medical Daily.

В исследованиях приняли участие 156 взрослых мужчин и женщин. Средний возраст испытуемых составлял 33 года, при этом уровень образования у всех подопытных был разным. Ученые предлагали оценить людям 12 комиксов немецкого художника Ули Штайна, посвященных весьма неоднозначным темам.

Каждый испытуемый должен был оценить шутку, а также рассказать исследователям, насколько трудно было понять ее.

"Люди, показавшие самые высокие значения в плане понимания и предпочтения черного юмора, продемонстрировали и самые высокие интеллектуальные способности, имеют более высокий уровень образования и самые низкие значения нарушения настроения и агрессии", - говорится в статье.

Ученые добавляют, что агрессивность и плохое настроение приводят к уменьшению количества удовольствия, получаемого от мрачных шуток.

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